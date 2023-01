"Evidência". Santos Silva considera que série de demissões "desgasta Governo"

Santos Silva considera que as demissões de membros do Executivo “não corroem em nada” a confiança dos portugueses no Parlamento.“Não corrói em nada. Que é um problema do Governo, não há dúvidas nenhumas.. Isso também me parece uma evidência”, acrescentou.Questionado sobre o que deve fazer o Governo daqui para a frente, Augusto Santos Silva, sublinha que na função em que está, de presidente da Assembleia da República, o que pode garantir é que o parlamento cumprirá as suas funções e, em particular, a sua função de fiscalização.Isto, refere Santos Silva, “para que qualquer problema que exista no futuro, o funcionamento do Governo possa ser debatido publicamente e também para (…) contribuir para que o Governo governe porque a fiscalização não significa o que em linguagem vulgar se dizsistemático".“Uma das grandes vantagens que Portugal tem, num momento que é muito difícil do ponto de vista económico, social e mesmo da paz e segurança internacional europeia, é a estabilidade política e a boa cooperação institucional entre todos os órgãos de soberania. E o país não pode perder essa vantagem. O país tem que enfrentar estes problemas tirando partido da estabilidade que tem”, sublinhou.

Escrutínio prévio dos governantes

No que diz respeito à criação, em Portugal, de um processo de escrutínio prévio de governantes antes de serem nomeados, o presidente da Assembleia da República diz que pode ajudar bastante.. Portanto, um mecanismo que nos permita ter a confiança de que aquela pessoa que estamos a convidar não está a sonegar-nos informação que deveríamos conhecer, esse mecanismo é útil. Deve ser feito e aplicado com equilíbrio necessário, não temos a tradição americana ou inglesa, no Reino Unido, mesmo o partido da oposição tem os seus ministros sombra, os seus candidatos aos diferentes membros do Governo”, referiu.No entendimento de Augusto Santos Silva, o "".“Não devemos afastar as pessoas mais qualificadas, não devemos agravar este problema que já temos. E é muito importante dizer que não é um problema do PS, é um problema de todos os partidos de Governo atualmente. Não apenas de PS, PSD e CDS, que ocuparam já alguns governos ao longo do tempo, mas também do PCP, por exemplo, que tem funções importantes nas autarquias, mas como do Chega e da IL que têm responsabilidades numa das regiões autónomas”, salientou.E recorda que no Partido Socialista existe um mecanismo de verificação: “Quando nos candidatamos nas listas do PS, assinamos uma declaração que tem duas componentes designadamente assumir a disciplina de voto, como também a declaração de natureza mais ética em que dizemos que não temos nenhum impedimento para o exercício da função a que nos candidatamos”.

Candidatura a Belém

Na entrevista ao DN e à TSF, Augusto Santos Silva descarta a possibilidade de se candidatar a Belém, mas diz que este ainda não é tempo para falar sobre o assunto.”, indicou.Augusto Santos Silva sublinhou que o que está nos seus planos agora é contribuir para que a área política a que pertence tenha uma candidatura forte a Presidente da República”, disse.

Quando questionado sobre o facto de ser a segunda figura do Estado e das suas intenções – sobre uma eventual candidatura à Presidência da República – deveriam ser claras para os portugueses, Santos Silva é perentório; “Não, porque as minhas intenções que são claras para todos os portugueses são aquelas que anunciei no discurso de tomada de posse como presidente da assembleia: cumprir a Constituição, cumprir o Regimento, exercer uma presidência aglutinadora, imparcial, contida, e é isso que tenho feito”.





Sobre as viagens às comunidades portuguesas, muitas vezes apontadas pela oposição como uma espécie de pré-campanha para as presidenciais, o presidente da Assembleia da República recorda que foi eleito deputado pelo círculo fora da Europa e é um dos quatro deputados eleitos o que faz menos contactos com os seus eleitores.“Exatamente porque sou presidente da Assembleia e não posso ignorar esse facto. Portanto, devo ser o deputado eleito pela emigração que menos contacta com as comunidades no estrangeiro, visto que contacto apenas no âmbito das minhas visitas oficiais ao estrangeiro”.

Revisão constitucional

Augusto Santos Silva sublinha que o processo de revisão constitucional de deve ser consensual e “urgente em pelo menos dois pontos: para colher lições do combate à pandemia e para que possamos combater a próxima de forma mais estável também na forma”.Aliás, acho que seria um pouco contraditório, porque o tempo é para celebrar a Constituição que vai fazer 50 anos daqui a três anos, não propriamente para a refundar”.“Mas, dito isto, a dinâmica vai ser assumida não pelo presidente do Parlamento, que não tem qualquer poder nessa matéria, mas sim por PS e PSD. Por isso é que disse na tomada de posse que se espera um debate que seja simultaneamente público e vivo e um esforço de concertação para que a revisão possa ter resultados”.

“Cartão amarelo” ao PS nas europeias

Quando questionado sobre a possibilidade das eleições europeias mudarem o quadro de estabilidade política se o PS não as vencer, Santos Silva considera que a eleição dos eurodeputados “tais como as locais, são as chamadas eleições de segunda ordem”.. As eleições europeias têm como função eleger eurodeputados, assim como as locais têm como função eleger os autarcas e devem executar-se nessa função”.Acrescenta que “os governos devem estar preparados para receber cartões amarelos e os presidentes da república e os parlamentos devem saber que esses cartões são amarelos, não devemos ser daltónicos”.“Somos pessoas inteligentes e racionais, vamos aprendendo com a nossa própria experiência, e temos atualmente ainda mais razões para perceber que as legislativas se fazem de quatro em quatro anos, a não ser que haja uma crise tal que traga consigo uma dificuldade extrema de as instituições funcionarem”.