O Presidente da Assembleia da República pede esclarecimentos à Procuradoria Geral da República sobre a Operação Influencer, que envolveu o primeiro-ministro. Augusto Santos Silva lembra erros sucessivos da justiça com casos que envolvem políticos, que não chegaram a ter acusação formada.

O Presidente do Parlamento classifica ainda de "cinismo" os argumentos do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e pediu desculpa ao autarca de Sines, por ter estado detido seis noites, acabando por sair em liberdade, sem sequer ser suspeito de corrupção.