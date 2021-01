"Aulas devem ser presenciais" com as "devidas precauções", defendem Os Verdes

A deputada sublinha que deve haver reforço nos centros de saúde e serviços públicos, até porque quem recupera de Covid-19 deve continuar a ser acompanhado com proximidade devido às sequelas que se podem sentir.



Para além disso, com “profissionais de saúde exaustos”, a burocracia não deve ser preocupação para médicos e enfermeiros, salienta.



Ao nível das escolas, os Verdes defendem que as aulas “devem ser presenciais desde que sejam tomadas as devidas precauções.”



Mariana Silva destaca que a escola “não é um local de transmissão do vírus”, mas que deve haver “mais precauções” também em espaço escolar. Quanto ao arejamento dos espaços, defende que as salas de aula sejam arejadas nos momentos em que os alunos não se encontrem lá dentro, nomeadamente durante os intervalos, tendo em conta a atual vaga de frio.