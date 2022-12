Mas se o pedido foi para os socialistas, Ventura não se esqueceu da oposição e manda um recado ao PSD.





O Líder do Chega diz que Luís Montenegro não pode ficar à espera de uma resposta por parte do primeiro-ministro no que diz respeito à ingerência da banca e pede uma comissão de inquérito para não se perder mais tempo.