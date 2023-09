Aumento das rendas. Governo pondera possibilidade de um travão

“A questão de fundo do aumento do custo da habitação é o que procuramos responder com o programa Mais Habitação”, sendo que uma parte dos diplomas já está aprovada, começou por frisar.



“Neste momento ainda não está definido” qual será o travão às rendas, adiantou António Costa.



“O Governo está a avaliar, vai falar obviamente com as associações de proprietários, com as associações de inquilinos, e procurar encontrar qual é o valor que seja mais próximo possível daquilo que é a possibilidade das famílias, e também daquilo que é o valor fixado na lei”, acrescentou.



"Investimento gigantesco"



Na inauguração da residência universitária no Porto, o primeiro-ministro afirmou ainda que, "neste momento, o que está a ocorrer em todo o país - entre universidades, politécnicos, autarquias - é um investimento gigantesco, como nunca foi feito em alojamento estudantil".







“O plano que temos é, até ao final de 2026, duplicarmos o número de camas disponíveis, porque temos bem em consciência que hoje a maior barreira de acesso ao Ensino Superior para muitos estudantes deslocados é mesmo o custo do alojamento”, declarou António Costa aos jornalistas.

Para o chefe de Governo, “a chave está, obviamente, na conclusão destes trabalhos”.Sobre o início do ano letivo e a situação dos docentes, o primeiro-ministro referiu que “vamos ter nos próximos anos um conjunto elevado de professores que se vai reformar” e que, por isso,

“O ano passado houve um aumento de 14 por cento no número de estudantes que entraram para as escolas superiores de educação”, sendo que este ano foram 21 por cento, relembrou.