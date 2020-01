Aumentos 0,3%. Sindicatos da CGTP protestaram numa marcha em Lisboa

FOTO: Miguel A. Lopes, Lusa

A manifestação da Função Pública dos sindicatos da CGTP juntou trabalhadores de norte a sul do país numa marcha até à residência oficial do primeiro-ministro. Protesto contra os aumentos de 0,3% previstos no Orçamento do Estado para 2020.