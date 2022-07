Aumentos das pensões. Jerónimo de Sousa acusa governo de propaganda

O secretário-geral do PCP encontrou-se com reformados em Setúbal, e criticou o aumento de pensões deste ano, que para milhares de pensionistas não chegou aos 10 euros.



Jerónimo de Sousa sublinhou que o anúncio de aumentos para 2023 não vai compensar o aumento do custo de vida este ano.