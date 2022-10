Função Pública. Costa defende que acordo permitirá "previsibilidade e estabilidade" até 2026

"Este acordo tem uma dupla dimensão: uma mais imediata relativa a atualização salarial; e outra não menos importante sobre valorização das carreiras. No conjunto de atualizações salariais e de valorização de carreiras, no conjunto da administração pública (carreiras gerais e todas as especiais), a massa salarial da função pública aumentará 5,1% no próximo ano", afirmou António Costa.





O primeiro-ministro defendeu que este acordo cria "um quadro de valorização salarial e de carreiras com previsibilidade e estabilidade para os próximos quatro anos".







"Com este acordo, honramos também o acordo que há cerca de duas semanas assinamos com os parceiros sociais em sede de concertação social, o acordo a médio prazo para a valorização de rendimentos, salários e competitividade", disse António Costa, num discurso no Palácio Foz no final da cerimónia de assinatura do acordo.

"Cumprimos o compromisso que tínhamos assumido para com os trabalhadores das carreiras gerais da função pública, que indiscutivelmente, ao longo dos anos, foram ficando para trás face às múltiplas formas de valorização, seja de salários ou de carreiras, da generalidade das carreiras especiais", acrescentou."Sabemos que há trabalho a continuar relativamente às carreiras não revistas e acordamos também que o vamos fazer e vamos trabalhar nesse sentido", sublinhou.António Costa vê a assinatura deste acordo "com grande satisfação" e destaca que "não é o fim do caminho, mas sim o princípio de um caminho".A FESAP e o STE assinaram, esta tarde, o acordo com o Governo sobre os aumentos salariais na Função Pública, que prevê um aumento médio de 5,1 por cento. A Frente Comum ficou de fora deste entendimento. Costa desvalorizou a ausência da Frente Comum dos Sindicatos.