Aumentos salariais na TAP. Rui Rio indignado

Foto: Luisa Nhantumbo - Lusa

O presidente do PSD descreve as atualizações salariais na TAP como "um revoltante desrespeito pelos portugueses que trabalham com salários miseráveis". No Twitter, Rui Rio culpa o Governo pelo que diz ser uma "pouca vergonha" e um "desprezo pelos contribuintes".