Autarca da Figueira da Foz é novo secretário de Estado do Ambiente

“Nos termos do Artigo 133.º, alínea h) da Constituição, e sob proposta do Primeiro-Ministro, o Presidente da República exonerou Carlos Manuel Martins das funções de Secretário de Estado do Ambiente e nomeou para aquelas funções João Albino Rainho Ataíde das Neves, atual Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz”, lê-se em nota publicada no portal da Presidência da República.A tomada de posse do novo secretário de Estado vai ter lugar na quinta-feira, às 18h00, no Palácio de Belém.



Recorde-se que Carlos Martins pediu na passada quinta-feira a demissão da Secretaria de Estado do Ambiente, na sequência de notícias sobre a nomeação de um primo, Armindo Alves, para adjunto de gabinete. Este familiar apresentara a demissão na véspera.



O pedido de demissão chegou da Costa Rica, onde Carlos Martins estava “em representação do Governo português”, nos termos de um comunicado então difundido pelo gabinete de João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética.



Na carta de demissão, o ex-secretário de Estado explicou o gesto com potenciais danos para o Governo e o Partido Socialista.



“Entendo que o assunto pode prejudicar o Governo, o Partido Socialista e o senhor Primeiro-Ministro. Com a mesma honra que determinou a minha aceitação de funções governativas, entendo, nesta hora, pedir a minha demissão ao senhor Primeiro-Ministro e ao senhor ministro”, escreveu Carlos Martins.



“Ao longo destes anos, enquanto Secretário de Estado do Ambiente, agi sempre por critérios de boa-fé e procurei dar o meu melhor para atingir os objetivos do Governo e do Ministério do Ambiente e da Transição Energética”, acrescentou.

O até agora presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, eleito pelo PS, nasceu a 3 de maio de 1958 naquela cidade. Licenciado em direito pela Universidade de Coimbra, é pós-graduado em Direito do Sector Empresarial do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pode ler-se no currículo disponibilizado pelo site da autarquia.



João Ataíde das Neves é juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra em licença sem vencimento. Desempenhou as funções de diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária de Coimbra; em 2004, tornou-se diretor nacional adjunto da polícia de investigação criminal no Porto.



O primeiro mandato como presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz teve início em outubro de 2009. Foi reeleito em 2013. Preside desde 2014 ao Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.



