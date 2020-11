Entrevistado pelo jornalista da Antena 1, João Torgal, o militante considera que Jerónimo é o nome comunista mais consensual dentro e fora do PCP.

O PCP absteve-se no último Orçamento. Mas com o acordo entre o PSD e o Chega nos Açores, Bernardino Soares avisa que o PCP dificilmente pode voltar a a viabilizar um orçamento se o PS continuar a estabelecer acordos com os sociais-democratas.