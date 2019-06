Autarca de Santo Tirso renuncia a cargos públicos e políticos

Foto: Cm-stirso.pt@facebook/DR

Nuno Brandão, advogado de Joaquim Couto, explica os motivos na base desta decisão.



O autarca Joaquim Couto e a mulher foram detidos na passada quarta-feira pela Polícia Judiciária, que desenvolveu uma investigação centrada nas autarquias de Santo Tirso e Barcelos, cujo presidente da Câmara também foi detido, bem como o presidente do Instituto Português de Oncologia do Porto, que saiu este domingo sob pagamento de fiança e suspensão de funções.



Os dois autarcas e Manuela Couto devem conhecer esta segunda-feira as medidas de coação.