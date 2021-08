Autarcas e candidatos vincam papel do poder local no combate à pandemia

No período de intervenções desta tarde no 23.º Congresso do PS, que decorre até domingo no Portimão Arena, vários autarcas socialistas subiram ao púlpito da reunião magna para vincar a importância do poder local como "primeira linha" de proximidade às populações.

Carla Tavares, presidente e recandidata à Câmara Municipal da Amadora, vincou o papel do poder local no combate à covid-19 afirmando que tudo fez, em conjunto com o governo, para "não deixar ninguém para trás".

Para a autarca, "pese embora alguns desvarios populistas de direita e extrema direita que tentam habilidades demagógicas e irresponsáveis no sentido de iludir as pessoas, há que manter" o rumo e a "devida serenidade", acrescentando que "o futuro garante-se com autarcas respeitosos das populações que ambicionam representar".

Antes, já Basílio Horta, presidente da cãmara de Sintra e convidado a falar ao congresso, tinha destacado o papel dos autarcas no combate à pandemia, incluindo no processo de vacinação.

Manuel Machado, presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e recandidato à Câmara Municipal de Coimbra nas próximas eleições autárquicas, insistiu na regionalização, que classificou como "necessária à boa execução do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]".

Para o autarca, "um PRR bem-sucedido é um PRR executado" e "esta nova fase da governação do país precisa, uma vez mais, das autarquias e precisa da regionalização", apelando a que seja ultrapassado o `tabu` sobre o tema.

Miguel Diogo, vereador na Câmara da Trofa, deixou um repto aos socialistas para a criação de uma escola de formação de autarcas, prevendo que os atuais "14.300 autarcas eleitos" aumentem a partir de 26 de setembro.

"Essa oportunidade de dar a cada um dos autarcas que personifica o exercício do poder local junto das populações é um sinal, como sempre o PS fez, de estar atento a uma sociedade moderna, exigente, e uma sociedade que está junto daquilo que interessa que são as pessoas nos seus problemas", defendeu.

Laura Rodrigues, presidente em exercício e candidata à Câmara de Torres Vedras, referiu-se também ao trabalho no combate à pandemia manifestando "orgulho" pelo facto de o país estar "a ganhar a batalha da pandemia e da vacinação".

A autarca abordou alguns problemas da região, como a falta de médicos de família ou as condições de "carência bastante grave" do Hospital do concelho.

O deputado na Assembleia Municipal de Lisboa José Leitão vincou que estes órgãos municipais "têm de ser cada vez mais" entendidos como "verdadeiras casas da cidadania" e que, apesar das "dificuldades à participação do cidadão" criadas pela pandemia, os eleitos conseguiram "analisar e debater um número recorde de petições apresentadas".

Diana Pais, jovem socialista e autarca em Castanheira de Pêra, também falou aos congressistas apontando o poder local e a sua intervenção como "principais motores" para o desenvolvimento do país, elogiando a moção apresentada pelo secretário-geral, António Costa.

Pelo palco do congresso socialista passaram ainda, Luísa Salgueiro, que se recandidata a um segundo mandato à câmara municipal de Matosinhos, Manuel Pizarro, líder da Federação do PS/Porto, Vasco Cordeiro, líder do PS/Açores, e Paulo Cafofo, presidente do PS/Madeira, entre outros dirigentes e autarcas.