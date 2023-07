Autarcas social-democratas zangados com Governo devido à descentralização de competências

Foto: RTP

Deixam uma ameaça: se a situação não for resolvida rapidamente estão prontos para devolver ao governo as competências que receberam.



O secretário de Estado da Administração Local assegurou hoje que as despesas dos municípios com os transportes escolares serão pagas já este mês, mas a verba das refeições e as atualizações salariais dos trabalhadores só será possível em agosto.



Falta atualizar as verbas das refeições escolares e dos transportes dos alunos com necessidades educativas especiais.