Autárquicas 2021. Debate de Viana do Castelo

Hoje em debate vão estar os projetos e as ideias das candidaturas que se apresentam a votos para a Câmara Municipal de Viana do Castelo. A câmara vai mudar o seu Presidente, já que o atual presidente, José Maria Costa, atingiu o limite de mandatos autárquicos por Viana do Castelo e não se pode recandidatar.



O debate acontece esta terça-feira, às 21h10, na RTP3.











Cláudia Marinho – CDU

Com 46 anos de idade, é licenciada em Educação Social e Especialista em Educação e Promoção da Saúde. Educadora Social numa IPSS da cidade de Viana do Castelo, Cláudia Marinho é atualmente vereadora sem pelouro na Câmara daquele concelho desde 2017. Exerce funções de coordenação numa Equipa de Rua, com população consumidora de substâncias psicoativas. É membro da Direção Regional do PCP e da Concelhia de Viana do Castelo.



Cristina Miranda – Chega

Cristina Miranda, de 54 anos e professora de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e técnica de geriatria. É natural de Castelo de Neiva. Preside à Comissão Política Distrital do Chega na capital do Alto Minho e é Professora AEC na empresa Associação Mentes Brilhantes. Estudou no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto.



Eduardo Teixeira – PSD,CDS-PP

Eduardo Teixeira, economista de 48 anos. Exerceu um primeiro mandato como deputado na Assembleia da República entre 2011 e 2015. Atualmente deputado no Parlamento, é a segunda vez que Teixeira se candidata à Câmara Municipal de Viana do Castelo, onde já foi Vereador. Ocupou vários cargos em órgãos do partido a nível concelhio, distrital e nacional. Em setembro de 2020 foi reeleito pela terceira vez consecutiva presidente da concelhia do PSD de Viana do Castelo.



Jorge Teixeira – Bloco de Esquerda

O arquiteto Jorge Teixeira, de 56 anos, é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Viana do Castelo. Natural de Vila Nova de Gaia mas reside em Viana há cerca de 30 anos. Licenciado em Arquitetura e Mestre em Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano, exerceu funções de Técnico Superior na Câmara Municipal de Viana do Castelo e é docente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo há mais de 20 anos.







É atualmente membro eleito pelo Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Viana do Castelo, função que exerce desde 2005, com uma interrupção no mandato 2013-17. Pertenceu também aos órgãos sociais do sindicato dos professores do Norte e aos órgãos nacionais da Ordem dos Arquitectos.



Luís Nobre Pereira – PS

Formado em Arquitetura e Urbanismo, pós-graduado em Direito das Autarquias Locais e Urbanismo, Luís Nobre, 49 anos, é atualmente vereador do Urbanismo na Câmara de Viana do Castelo. Vereador há 16 anos, exerceu funções como autarca de freguesia durante outros 11 anos. Atualmente a Câmara é liderada por José Maria Costa, que pela legislação da limitação de mandatos se vê impedido de se recandidatar. A comissão política concelhia do PS é liderada por Luís Nobre desde 2018.



Maurício Antunes da Silva – Iniciativa Liberal

Com 37 anos de idade, Maurício Antunes da Silva é Coordenador-Geral e membro-fundador do Núcleo Territorial de Viana do Castelo e membro do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal. Com formação em Produção e especialização em Qualidade e Melhoria Contínua, Maurício Antunes fez o seu percurso profissional na indústria.





Paula Veiga – Nós, Cidadãos

Paula Cristina Veiga, de 53 anos, atual vereadora independente, é candidata à Câmara Municipal de Viana do Castelo pelo Nós, Cidadãos! Natural de Angola e a residir na freguesia urbana de Meadela, é coordenadora distrital do Nós, Cidadãos. Paula Veiga é professora de ensino especial na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima e colabora com várias associações cívicas.







Rui Martins – Aliança

Arquiteto e empresário de 66 anos. Foi vereador do urbanismo do antigo presidente socialista da Câmara de Viana do Castelo. Em 1994, integrou, como vereador do Planeamento, Gestão Urbanística e Ambiente, a equipa de Defensor Moura. Entre 1989 e 1993, o arquiteto fez parte, como vereador independente, do mandato da maioria social-democrata de Carlos Branco Morais.





Viana do Castelo em números: - População: 85 864 (-3,2% em relação a 2011)



- Número de eleitores: 82 663

- Desemprego: 4,2%

- Setor com mais trabalhadores: Indústria (26,8%)

- Rendimento médio mensal: 1 115€







Notas metodológicas: