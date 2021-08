Autárquicas 2021. Debate Odemira

Hoje, em debate vão estar os projetos e as ideias das candidaturas que se apresentam a votos para a Câmara Municipal de Odemira.





A coligação PSD/CDS-PP apresenta Arménio Simão. Tem 68 anos e é natural da freguesia de Santa Clara-a-Velha, no interior do concelho de Odemira. Tem 40 anos de serviço ligado à atividade docente e técnico-pedagógica. Militante social-democrata, lidera a Concelhia de Odemira do PSD e é eleito, pelo partido, na Assembleia Municipal de Odemira em 2017.



O PS concorre com Hélder Guerreiro, natural de S. Teotónio. Tem 51 anos, é Mestre em Economia Regional e Desenvolvimento Local pela Universidade de Évora. É Bacharel em Engenharia Técnica de Produção Animal, Licenciado em Engenharia Agro-Florestal, pelo Instituto Politécnico de Beja. Foi técnico de associações de produtores e dirigente associativo na TAIPA. Foi vice-presidente da Câmara Municipal de Odemira. Exerce o cargo de vogal executivo do Alentejo 2020.



O Bloco de Esquerda apresenta Pedro Gonçalves, 48 anos, natural e residente em Colos. Pedro Gonçalves foi presidente da Assembleia de Freguesia de Colos e é atualmente deputado na Assembleia Municipal de Odemira. Pedro Gonçalves é dirigente concelhio e distrital do Bloco de Esquerda, foi candidato às eleições legislativas de 2015 e 2019 pelo Bloco de Esquerda pelo Distrito de Beja.



Pedro Pinto Leite concorre pelo Iniciativa Liberal em Odemira. É produtor cultural, tem 57 anos. É residente no concelho do litoral alentejano há cerca de três décadas. Integra o movimento “Libertar Odemira” e é membro fundador do grupo Teatro ao Largo e cocriador e produtor do Festival Internacional de Guitarra “Milguitarras”.



O Chega apresenta Rui Areias, técnico administrativo de 50 anos. Residente na freguesia de São Luís, no concelho de Odemira, e militante do Chega, Rui Areias exerce funções na área administrativa na Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), integrando também a brigada de intervenção da infraestrutura portuária.



Sara Cristina Ramos é candidata à Câmara Municipal pela CDU. Tem 35 anos e é natural de São Teotónio. Foi candidata nas eleições de 2017, onde foi eleita vereadora. Licenciada em Fisioterapia, é diretora técnica do Lar de São Teotónio. Foi candidata pelo PCP nas Legislativas de 2015 e de 2019 e é também membro da Comissão Concelhia de Odemira do PCP.





Odemira em números:

- População: 29 523 (+13,3% em relação a 2011)

- Número de eleitores: 20 239

- Desemprego: 8,3%

- Setor com mais trabalhadores: Agricultura (57,9%)

- Rendimento médio mensal: 893€

- Número de estrangeiros residentes: 39%













Notas metodológicas:



A RTP reuniu os dados de cada concelho capital de distrito no que diz respeito à população residente, rendimento médio mensal, setores dominantes na economia e taxa de desemprego. Para além destes concelhos, damos destaque a outros quatro concelhos por decisão editorial. São eles: Almada, Amadora, Figueira da Foz e Odemira.

Nos casos de Odemira, Faro e Lisboa, por terem um número elevado de estrangeiros residentes, incluímos também a percentagem de cidadãos estrangeiros no total da população.

A nível da população, conta o número absoluto de pessoas apurado no Censos 2021 e a variação percentual em relação ao Censos anterior (2011). Já o número de eleitores diz respeito a junho de 2021, conforme consta em Diário da República n.º116/2021, Série de 2021-06-17.

Quanto ao rendimento médio mensal, contabiliza-se o valor em euros do rendimento dos trabalhadores por conta de outrem em 2019. Para efeitos de comparação, a média nacional era de 1.206€, mas apenas seis concelhos analisados igualam ou estão acima desse valor.

Em relação ao setor com mais trabalhadores, é apresentado nesta infografia o que obteve a percentagem mais elevada de respostas por concelho, ou seja, aquele que em cada concelho emprega mais pessoas. Os dados são relativos a 2019, mas refletem a tendência dos últimos anos.

Contamos ainda com os dados do desemprego, com a percentagem de desempregados inscritos no IEFP em 2020. De notar que o IEFP divulga a taxa por região e não por concelho. Para comparação, a percentagem nacional foi de 5,8 por cento.

Por fim, lembramos também os resultados de há quatro anos, nas Eleições Autárquicas de 1 de outubro de 2017.

Fontes: INE, PORDATA, IEFP, Secretaria-Geral da Administração Interna