Autárquicas 2025. O debate na Antena 1 entre candidatos à Câmara de Lisboa

A Antena 1 realiza esta segunda-feira um debate entre os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Acompanhamos aqui, ao minuto, o confronto de ideias na rádio pública.
Nuno Patrício - RTP
Carlos Moedas acusa PS de utilizar o acidente no Elevador da Glória como "tábua de salvação" porque não tem mais nenhum tema. Alexandra Leitão recusa qualquer aproveitamento político, mas diz que o caso deve indignar todos.
Luís Montenegro acusa os candidatos autárquicos do PS de defenderem agora o contrário do que diziam quando estavam no governo. Em Bragança, o líder do PSD esteve ao lado do ex-autarca e ex-secretário de estado Hernâni Dias. Na Trofa, ouviu um candidato do seu partido a ameaçar bloquear Lisboa até ter metro no concelho.
André Ventura diz que o PSD tem medo de perder câmaras nestas autárquicas e por isso Luís Montenegro faz anúncios sobre o Orçamento do Estado em plena campanha eleitoral. O líder do Chega esteve no alto Alentejo onde acredita que vai ter vitórias e insistiu no tema da comunidade cigana.
Augusto Santos Silva e Fernando Medina entraram este domingo na campanha socialista ao lado de José Luís Carneiro. Em Guimarães, o ex-ministro das Finanças acusou o Governo de de ter uma visão de atraso para o país e de propor um retrocesso nos direitos do trabalho.
Paulo Raimundo acusa Luís Montenegro de manobras eleitoralistas com o anuncio de medidas do orçamento do Estado. O secretário-geral do PCP avisa que não vai cair na "casca de banana" e comentar. Raimundo diz que quer uma CDU concentrada nas eleições e em recuperar autarquias como é o caso de Almada.
Da esquerda à direita, os candidatos à Câmara de Cascais têm como principal objetivo resolver os problemas na habitação. Numa câmara tradicionalmente de direita, a oposição tenta mudar o rumo no 12 de outubro. Este domingo, a campanha fez-se numa feira em Cascais. Na corrida, estão nove candidatos.
Pedro Duarte diz que Manuel Pizarro está desnorteado e desesperado porque usa Paris como exemplo para as políticas de habitação. Já o candidato do PS acusa o ex-ministro de ter vergonha das políticas do próprio partido.