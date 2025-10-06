Em direto
Autárquicas. Debate na Antena 1 entre candidatos à Câmara de Lisboa a partir das 10h00
Autárquicas 2025. O debate na Antena 1 entre candidatos à Câmara de Lisboa

por Carlos Santos Neves - RTP

A Antena 1 realiza esta segunda-feira um debate entre os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Acompanhamos aqui, ao minuto, o confronto de ideias na rádio pública.

Emissão da Antena 1

Nuno Patrício - RTP

Momento-Chave
Última semana de campanha
por RTP

Candidatos à presidência da Câmara de Lisboa em debate na Antena 1 a partir das 10h00

O debate tem início previsto para as 10h00 e realiza-se na Reitoria da Universidade de Lisboa. A moderação está a cargo da editora de Política da Antena 1, Natália Carvalho.

São candidatos à presidência da autarquia da capital Alexandra Leitão, pela coligação entre PS, Livre, BE e PAN, Carlos Moedas, cabeça de lista pela coligação entre PSD, CDS-PP e IL, João Ferreira, pela CDU, José Almeida, pelo Volt, Luís Mendes, pelo RIR, Tomás Ponce Dentinho, pela Democrática Aliança, que junta PPM e PTP, Ossanda Liber, pel Nova Direita, Adelaide Ferreira, pelo ADN, e Bruno Mascarenhas, do Chega.

Durante o debate emitido pela RTP, na passada quinta-feira à noite, o confronto de posições entre as candidaturas lisboetas passou pelos temas da habitação, da higiene urbana, dos transportes e da segurança na capital.
Campanha entra na segunda e última semana
No arranque da segunda semana da campanha autárquica, esta segunda-feira, o líder do PSD e primeiro-ministro ruma ao Minho. Já os líderes de PS, Livre, BE e PAN juntam-se em Lisboa para um comício encabeçado por Alexandra Leitão.

Luís Montenegro tem, ao todo, cinco iniciativas na agenda, iniciando a jornada em Cabeceiras de Basto, seguindo depois para Vieira do Minho. Haverá almoço em Amares, antes de viajar até ao Entroncamento, no distrito de Santarém. O dia termina nas Caldas da Rainha.

Por sua vez, o secretário-geral dos socialistas, José Luís Carneiro, andará pelo distrito de Leiria, na Nazaré. A agenda do líder do PS prevê quatro iniciativas - desde Ovar, com escala em Espinho, até à capital, onde estará no comício da coligação Viver Lisboa; no jantar estarão os dirigentes de Livre, BE e PAN.

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, acompanha a dirigente bloquista Marisa Matias em Vila Nova de Gaia, numa ação de campanha conjunta.

A líder do PAN, Inês Sousa Real, tem ações previstas em Cascais.

O presidente do Chega inicia o dia perto da capital, na Moita, e segue, depois, para Lisboa, onde protagonizará uma visita à Estação do Metro de Chelas. Depois de almoçar em Sintra, André Ventura aponta a Oeiras e conclui a jornada em Torres Vedras.

A líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, só tem iniciativas previstas para Leiria.

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, passa por Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, e Torre de Moncorvo, Bragança, antes de fechar a agenda no Porto.

Por seu turno, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, inicia o dia no Porto e segue, depois, para Matosinhos e Viana do Castelo. A agenda culmina com um comício em Guimarães.

c/ Lusa
Momento-Chave
por RTP

Elevador da Glória. Moedas acusa PS de usar acidente como "tábua de salvação"

Carlos Moedas acusa PS de utilizar o acidente no Elevador da Glória como "tábua de salvação" porque não tem mais nenhum tema. Alexandra Leitão recusa qualquer aproveitamento político, mas diz que o caso deve indignar todos.

As caravanas quase se cruzaram na Feira das Galinheiras, na freguesia de Santa Clara.
Momento-Chave
por RTP

Campanha. Montenegro critica candidatos ex-governantes PS

Luís Montenegro acusa os candidatos autárquicos do PS de defenderem agora o contrário do que diziam quando estavam no governo. Em Bragança, o líder do PSD esteve ao lado do ex-autarca e ex-secretário de estado Hernâni Dias. Na Trofa, ouviu um candidato do seu partido a ameaçar bloquear Lisboa até ter metro no concelho.

Momento-Chave
por RTP

Chega quer "bastião" em Elvas e Monforte

André Ventura diz que o PSD tem medo de perder câmaras nestas autárquicas e por isso Luís Montenegro faz anúncios sobre o Orçamento do Estado em plena campanha eleitoral. O líder do Chega esteve no alto Alentejo onde acredita que vai ter vitórias e insistiu no tema da comunidade cigana.

Momento-Chave
por RTP

Autárquicas PS. Fernando Medina e Santos Silva ao lado de Carneiro

Augusto Santos Silva e Fernando Medina entraram este domingo na campanha socialista ao lado de José Luís Carneiro. Em Guimarães, o ex-ministro das Finanças acusou o Governo de de ter uma visão de atraso para o país e de propor um retrocesso nos direitos do trabalho.

Momento-Chave
por RTP

CDU acusa Montenegro de manobras eleitoralistas

Paulo Raimundo acusa Luís Montenegro de manobras eleitoralistas com o anuncio de medidas do orçamento do Estado. O secretário-geral do PCP avisa que não vai cair na "casca de banana" e comentar. Raimundo diz que quer uma CDU concentrada nas eleições e em recuperar autarquias como é o caso de Almada.

Momento-Chave
por RTP

Autárquicas. Tema da Habitação é bandeira em Cascais

Da esquerda à direita, os candidatos à Câmara de Cascais têm como principal objetivo resolver os problemas na habitação. Numa câmara tradicionalmente de direita, a oposição tenta mudar o rumo no 12 de outubro. Este domingo, a campanha fez-se numa feira em Cascais. Na corrida, estão nove candidatos.

Momento-Chave
por RTP

Autárquicas 2025. Pedro Duarte diz que Manuel Pizarro está "desnorteado"

Pedro Duarte diz que Manuel Pizarro está desnorteado e desesperado porque usa Paris como exemplo para as políticas de habitação. Já o candidato do PS acusa o ex-ministro de ter vergonha das políticas do próprio partido.

Também o Chega critica Pedro Duarte e acusa-o de demagogia e populismo ao insistir no tema da segurança. CDU e Bloco de Esquerda estiveram esta tarde em dois bairros sociais.
