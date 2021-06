Autárquicas. Bloco de Esquerda prefere 26 de setembro para data das eleições

Esta posição foi transmitida aos jornalistas pela deputada do Bloco de Esquerda Beatriz Gomes Dias, também candidata do partido à presidência da Câmara de Lisboa, no final de uma reunião com o Governo sobre a melhor data para as eleições autárquicas.

De acordo com a lei eleitoral para os órgãos das autarquias locais, estas eleições são marcadas "por decreto do Governo com, pelo menos, 80 dias de antecedência" e realizam-se "entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro do ano correspondente ao termo do mandato".

Na reunião, em que o Governo se fez representar pelos ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, da Administração Pública, Alexandra Leitão, e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, o Bloco de Esquerda assumiu uma preferência pela data de 26 de setembro.

"O Bloco de Esquerda não se opõe a que seja 26 de setembro tendo em conta o facto de ser possível fazer campanha num período em que as temperaturas serão mais altas, permitindo a realização de iniciativas em espaços exteriores. Essa é a data que consideramos que pode responder melhor à situação atual que estamos a viver", disse Beatriz Gomes Dias, numa alusão à crise sanitária provocada pela pandemia da covid-19.

De todas as datas possíveis, Beatriz Gomes Dias afastou logo a data de 03 de outubro "por se aproximar de um feriado nacional, o 5 de Outubro, o que cria condições para um fim de semana prolongado".

"Isso pode diminuir a participação nas eleições autárquicas. Por isso, é uma data menos adequada. Já o dia 10 e outubro, entendemos que estaria muito próxima dos trabalhos do Orçamento do Estado", alegou a candidata do Bloco de Esquerda à autarquia de Lisboa.

Face ao conjunto de opções em causa, Beatriz Gomes Dias concluiu que o Bloco de Esquerda "não se opõe a que as eleições autárquicas se realizem no dia 26 de setembro".