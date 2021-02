Autárquicas: Bloco quer que se corrija "asneira" da lei eleitoral "o mais cedo possível"

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

A coordenadora do BE defendeu esta tarde que o parlamento deve corrigir "o mais cedo possível a asneira" da lei eleitoral autárquica, sublinhando que o partido esteve contra as mudanças e comprometendo-se a apresentar um projeto de lei.