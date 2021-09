Autárquicas. Corrida eleitoral em Coimbra está quase empatada

José Manuel Silva, da coligação "Somos Todos Coimbra", surge à frente, com 35 por cento das intenções de voto. É o cabeça de lista da coligação do PSD e mais seis partidos.



O atual presidente da Câmara, Manuel Machado, do PS, aparece em segundo lugar, com 33 por cento das intenções de voto.



Jorge Gouveia Monteiro lidera o movimento independente Cidadãos por Coimbra, que tem o apoio do Bloco de Esquerda, e consegue 11 por cento das intenções de voto.



Segue-se Francisco Queirós da CDU, com 7 por cento. O candidato do Chega tem quatro por cento das intenções. O candidato da Iniciativa Liberal, reúne três por cento, seguindo do candidato do PAN, com dois por cento. A candidata do PDR e MPT fica em último lugar, com menos de 1 por cento.



Esta estimativa resulta das intenções diretas de voto declaradas pelos inquiridos na sondagem. Vinte por cento não sabem ou não responderam em quem vão votar. Perante estes dados, nenhum candidato está em condições de ter maioria absoluta.



A coligação liderada pelo PSD, poderá obter entre 4 a 5 lugares na Câmara, o mesmo acontecendo com o PS.



O movimento Cidadãos por Coimbra deverá conseguir um assento, e a CDU pode perder o seu único vereador.



A sondagem foi realizada pela Universidade Católica para a RTP e jornal Público, neste fim de semana, dias 18 e 19.



O universo é composto por eleitores residentes no concelho de Coimbra.



Foram obtidos 780 inquéritos válidos.



A margem de erro é de 3,5 por cento, com um nível de confiança de 95 por cento.