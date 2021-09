Autárquicas. Habitação no centro do debate em Lisboa

Grande parte dos 12 candidatos aponta o dedo à gestão de Fernando Medina. Inação, promessas por cumprir e o desconhecimento do número de imóveis do município foram as principais acusações.



O resumo do debate na Antena 1 para a câmara de Lisboa, o último antes das autárquicas.