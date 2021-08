Autárquicas. Principal obrigação dos partidos é apresentar excelentes candidatos, diz Rio

"Se nós temos excelentes candidatos em muitos concelhos, aqui temos particularmente alguém com um saber enorme sobre a vida e, em particular, sobre a vida autárquica", afirmou Rio, no final de um dia de pré-campanha no distrito de Vila Real.

A chuva intensa e trovoada marcaram a chegada do líder do PSD primeiro a Sabrosa, depois a Chaves, obrigando, neste último concelho, a comitiva social-democrata a refugiar-se na sede de campanha da candidatura de coligação PSD-CDS/PP, liderada por Francisco Tavares e onde estava também presente o presidente do centristas, Francisco Rodrigues dos Santos.

Tal como o líder do CDS, também Rio começou a intervenção, no palco improvisado da sede e onde era difícil cumprir o distanciamento social, referindo que "uma campanha molhada é uma campanha abençoada".

"E quando essa água é pelo João Batista ainda melhor, e o que o Francisco [Rodrigues dos Santos] não sabe é que ele foi padre e, portanto, estamos duplamente abençoados por esta chuva que agora terminou, mas que nos meteu a todos aqui dentro", brincou, referindo-se ao antigo presidente da Câmara de Chaves e mandatário da atual candidatura.

Rio, ex autarca do Porto, estava acompanhado dos antigos presidentes das câmaras de Lisboa, Carmona Rodrigues (candidato à Assembleia Municipal), de Chaves, João Batista, de Mirandela, José Silvano, e Valpaços, o agora candidato Francisco Tavares.

"Mais experiência autárquica junta do que temos aqui e diversificada é praticamente impossível", salientou.

Rui Rio reforçou que uma das preocupações do PSD nas eleições de 26 de setembro é "procurar dar às populações a melhor solução" e sublinhou "o saber e experiência autárquica do Francisco Tavares".

"Esta é a principal obrigação dos partidos políticos disponibilizarem às populações excelentes candidatos e elas depois escolhem", salientou Rio.

O líder do PSD disse estar convencido que, em Chaves, os eleitores vão votar no PSD e no CDS-PP para reconquistar a autarquia ao PS.

Depois dos discursos, período em que os apoiantes se concentraram no interior e da sede e na rua, os líderes partidários, acompanhados dos candidatos, fizeram uma arruada pelo centro de Chaves.

Antes, em Sabrosa, Rui Rio percorreu a praça central de São Martinho de Anta, terra natal do escritor Miguel Torga, onde tirou fotografias junto à escultura polémica do escritor, esculpida na raiz de um velho negrilho que ele imortalizou na sua obra, seguindo depois para a sede de concelho onde passou pelo mercado e pelo quartel dos bombeiros.