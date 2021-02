Autárquicas. Rui Rio quer melhores resultados nas próximas eleições

Rui Rio considera que as eleições autárquicas deste ano são essenciais para o PSD. O Presidente do partido sublinha que se os sociais-democratas repetirem os resultados negativos, começam a perder gravemente a implementação no país. Rui Rio participou num debate 'online' com autarcas.