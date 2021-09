Autárquicas. Ruído em torno da habitação num debate muito aceso em Lisboa

Em casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão.







A candidata do PAN, Manuela Gonzaga, lembrou o provérbio a propósito da ruidosa discussão que os candidatos tiveram sobre a habitação em Lisboa. E o provérbio acabou mesmo por ser uma boa imagem do debate sobre o tema da habitação, que foi o tema principal assunto da troca de ideias na rádio.

A Antena 1 realiza um debate com os doze candidatos à Presidência da Câmara Municipal de Lisboa.

Os candidatos mais à esquerda insistiram na necessidade de se alargar o parque habitacional público e de se fortalecer o programa de renda acessível. À direita insistiu-se na ideia da recuperação do vasto património da câmara.Fernando Medina assegura que é um mito dizer-se que a câmara tem muito património. O atual presidente da autarquia garante que, por ano, só ficam livres cerca de 200 fogos.Beatriz Gomes Dias, do BE, entende que é viável a reabilitação de 500 fogos do parque disperso, João Ferreira, do PCP, diz podem ser reabilitados cerca de mil fogos.Carlos Moedas e Manuela Gonzaga mostraram-se contra aquilo que chamam de diabolização do alojamento local. A esquerda quer limitar a expansão deste género de alojamento.Carlos Moedas pretende ainda melhorar as condições das habitações municipais que estão atribuídas as centenas de famílias lisboetas.Bruno Horta Soares, da IL, diz que quer reconstruir Lisboa com lisboetas. Ou seja, envolver os construtores e as empresas de construção lisboetas na recuperação da cidade.Já Nuno Graciano considera que é fundamental criar programas que mantenham a traça arquitetónica da cidade. O candidato do Chega voltou ainda a mostrar-se contra a construção de uma Mesquita no Martim Moniz.No capítulo dos transportes, o outro grande tema do debate. João Ferreira, Beatriz Gomes Dias e Manuela Gonzaga insistiram na necessidade de combater a degradação progressiva da qualidade do ar da cidade.João Ferreira defendeu a retirada do aeroporto da cidade o mais depressa possível e a criação de estacionamentos dissuasores.

Beatriz Gomes Dias quer aumentar a rede de bicicletas partilhadas, já Carlos Moedas entende que a existência de ciclovias com inclinação de 10% faz qualquer sentido.



De Fernando Medina, que nas várias intervenções que fez se preocupou em desafiar Carlos Moedas, ficou a discordância para com a ideia do candidato do PSD de acabar com o comboio no Cais do Sodré.Nos minutos finais do debate discutiram-se soluções para a governabilidade da cidade. João Ferreira mostrou-se disponível para desta vez assumir responsabilidades diretas na governação da cidade, ao contrário do que aconteceu há 4 anos. O candidato comunista assegurou, no entanto, que a CDU não será bengala de ninguém.Fernando Medina demonstrou abertura para dialogar à esquerda.

Carlos Moedas foi questionado sobre se ficará como vereador se não for eleito presidente da câmara e respondeu que na vida sempre cumpriu os seus mandatos até ao fim. Não respondendo diretamente à questão, ficou a ideia de que será vereador da câmara de Lisboa não ganhar as eleições.