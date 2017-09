Avante! ...a festa está quase a começar

Foto: António Cotrim - Reuters

Três dias de Festa do Avante!, onde se pode ver cultura e ouvir música ou discursos políticos.



Este ano o discurso do líder do PCP, Jerónimo de Sousa, vai estar centrado nas autárquicas de outubro.



O arranque oficial da festa é às sete da tarde com a intervenção, precisamente, de Jerónimo de Sousa.



Segurança no Avante garantida como em anos anteriores



Carlos Gonçalves, da comissão política do PCP, refere que a nível da segurança as medidas são as mesmas dos outros anos e assegura que há todas as condições para que o evento decorra sem sobressaltos.