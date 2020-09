Avante!: Festa do PCP abre hoje os portões a 16.563 pessoas

O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, vai ser visto e ouvido através dos ecrãs gigantes e da instalação sonora dos 30 hectares das quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha, pelas 19:00, no habitual discurso de abertura oficial.O certame anual do PCP tem estado envolto em polémica, com muitas críticas pela sua realização este ano, especialmente pelas forças políticas da direita (PSD, CDS-PP, Chega) e outras personalidades públicas.No cartaz dos concertos, a primeira noite vai ser animada no palco 25 de Abril – o maior do recinto das quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha – pelo concerto “sons e vozes de África contra o racismo”, com artistas de Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Angola.No auditório 1.º de Maio, o protagonismo será da fadista Aldina Duarte e Camané e Mário Laginha.

Os comunistas tomaram numerosas medidas sanitárias para garantir a segurança e prevenir eventuais contágios ou mesmo um surto do novo coronavírus, com plateias de lugares sentados e espaçados, pontos de álcool gel ou o recrutamento de assistentes de plateia. As bebidas alcoólicas estão também proibidas junto aos palcos dos espetáculos.