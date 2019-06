Bancada parlamentar comunista vai ter novas caras

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O Partido Comunista Português está a preparar alterações profundas nas listas de candidatos às próximas eleições legislativas. A ideia é renovar e refrescar o rosto parlamentar e dar uma nova imagem do partido.



Vários nomes conhecidos, como Rita Rato, Jorge Machado ou Heloísa Apolónia, correm o risco de ficarem fora do Parlamento, por serem candidatos em círculos eleitorais onde a CDU não costuma eleger deputados.



Ouvido pela Antena 1, o líder parlamentar comunista, João Oliveira, defende esta estratégia e garante que as escolhas pretendem valorizar os deputados e não excluir estes rostos habituais da Coligação Democrática Unitária.