Bancada parlamentar do PSD vai a votos para escolher o sucessor de Rui Rio

Adão Silva é o candidato único na eleição de hoje, numa lógica de continuidade, apesar do deputado social-democrata Pedro Pinto também ter revelado que seria candidato ao cargo. No entanto, mais tarde, acabou por anunciar a desistência.





Rio foi eleito líder parlamentar do PSD em 6 de novembro do ano passado com 89,87% dos votos, também sem oposição. Nessa eleição, votaram os 79 deputados do PSD, tendo 71 votado “sim” e registando-se seis votos brancos e dois nulos.



As eleições para escolher o sucessor de Rui Rio como líder parlamentar - que tinha prometido deixar o cargo após o congresso de fevereiro - chegaram a estar marcadas para março, mas foram adiadas devido à pandemia de covid-19 e, depois, para a atual direção concluir a reestruturação administrativa no grupo parlamentar e na sede.



Tal como tinha anunciado, na sua lista Adão Silva propõe a continuidade dos atuais ‘vices’ de Rui Rio - Carlos Peixoto, Luís Leite Ramos, Clara Marques Mendes, Ricardo Baptista Leite e Afonso Oliveira - e acrescenta como novidade nas vice-presidências a deputada Catarina Rocha Ferreira.



Mesmo nas coordenações das comissões parlamentares, Adão Silva mantém inalteradas 11 das 14 escolhas de Rui Rio, e as mudanças serão para resolver as demissões registadas nos últimos meses por divergências com a direção: Álvaro Almeida de coordenador na Comissão de Saúde e Pedro Rodrigues na Comissão de Trabalho e Segurança Social.