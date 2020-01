Barragens do Tâmega vão suprimir energia criada por centrais a carvão

O primeiro-ministro visitou esta manhã complexo hidrelétrico de armazenamento de energia do Tâmega onde sublinhou as metas do Governo neste domínio.As obras começaram em 2014. Moradores e Iberdrola chegaram acordo sobre o valor das indeminizações.O presidente da câmara de Ribeira de Pena, João Noronha, disse esperar que a elétrica espanhola pague no próximo mês as indemnizações às famílias que serão afetadas pela barragem de Daivões.

A Iberdrola chegou a um processo de entendimento com os moradores, que criaram uma onda de contestação relativamente às compensações a receber pelas 43 casas afetadas pelas obras das barragens que terminaram depois da concessionária, Complexo Hidroelétrico do Tâmega, ter aumentado o valor das indeminizações em um milhão e quatrocentos mil euros.







Alem das barragens hidroeletricas o presidente da Iberdrola, Ignacio Galán, anunciou o investimento de 200 milhões de euros em “novos projetos eólicos” na região do Alto Tâmega, que permitirão fornecer energia limpa aos 800 mil clientes em Portugal.