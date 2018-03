Barreiras Duarte sem sucessor explicou porque saiu

Já foram avançados vários nomes pela imprensa desde que a saída do até agora secretário-geral social-democrata foi anunciada mas a Antena 1 sabe que a decisão será tomada sem pressas.



Feliciano Barreiras Duarte anunciou ao início da noite de domingo a saída da direção do PSD e explicou a sua decisão.



O deputado social-democrata identificou o setor de onde surgiram os principais ataques à sua pessoa.





Para António José Teixeira, especialista em assuntos de política nacional, a demissão de Barreiras Duarte era inevitável e já tardava.Na origem deste caso, que agora culmina com a demissão de Feliciano Barreiras Duarte, está a informação que constava do curriculum do dirigente do PSD, de que era professor convidado da Universidade de Berkely, nos Estados Unidos, informação que foi negada pela própria universidade.