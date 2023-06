BE acusa Governo de dar "o dito por não dito" no apoio às rendas

À saída de um encontro com o Presidente da República - na sequência da sua eleição como coordenadora do BE e que durou quase uma hora e meia -- Mariana Mortágua disse aos jornalistas que "o centro da conversa" com Marcelo Rebelo de Sousa foi precisamente sobre as "condições sociais do país", sendo a habitação um dos problemas principais."Ainda hoje tivemos a oportunidade de compreender que o pacote Mais Habitação está esburacado. O Governo recuou numa série de medidas, hoje mesmo conhecemos que o PS recuou na medida mais básica que era terminar com os vistos 'gold' e cedeu em toda a linha aos interesses financeiros e imobiliários, mantendo os vistos 'gold'", criticou.Outros dos recuos criticados pela líder do BE foi sobre o apoio à renda, que não sendo, na sua opinião, uma resposta estrutural ao problema da habitação, são "apoios muito importantes para quem precisa deles".

"Agora deu o dito por não dito e voltou atrás na decisão das regras que tinha estabelecido. E fá-lo por despacho, incumprindo uma lei - porque a lei tinha um critério de rendimentos - e por despacho desmente a própria lei que fez e muda as regras do jogo à última hora", criticou.





c/Lusa