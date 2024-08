Catarina Martins acusa o governo português de ser cúmplice no genocídio do povo palestiniano. Esta quinta-feira à noite, em Braga, no "Fórum Socialismo", uma iniciativa que marca a rentrée política do Bloco de Esquerda, a eurodeputada acusou o executivo de hipocrisia, por não ter pedido ou imposto sanções a Israel.