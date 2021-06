BE acusa ministro do Ambiente de defender mais empenhadamente os negócios que a natureza

Foto: António Cotrim - Lusa

Catarina Martins acusa o ministro do Ambiente de ser "mais rápido a defender negócios do que os recursos naturais". Em Setúbal, deu o exemplo da dragagem do estuário do Sado, contestada por ambientalistas e pelo próprio Bloco.