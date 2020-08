BE acusa PS de não cumprir acordos

Catarina Martins diz que o PS é que decidiu não cumprir os acordos feitos com o Bloco de Esquerda. Num encontro com trabalhadores das pedreiras, esta manhã em Penafiel, a coordenadora bloquista afirmou que só é possível um acordo para o próximo orçamento do Estado quando o governo cumprir o que está para trás.