BE aguarda há três meses dados sobre cumprimento da meta de redução de CO2 no Porto

Lusa26 Mar, 2019, 07:39 | Política

O deputado do grupo municipal do Bloco de Esquerda Pedro Lourenço falava na sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto desta segunda-feira, onde foi aprovada, por unanimidade, a alteração aos estatutos da AdEPorto - Agência de Energia do Porto.

Na sua intervenção, Pedro Lourenço explicou que o Bloco de Esquerda (BE) acompanha as alterações estatutárias propostas dado que as mesmas preveem um reforço dos recursos e competências, contudo, não pode deixar de se interrogar sobre a capacidade da agência de Energia do Porto e do próprio município "em cumprir a meta definida no Pacto dos Autarcas de reduzir 45% das emissões de CO2 entre 2004 e 2020, ou seja, até ao próximo ano".

Acresce ainda que, sublinhou, o BE sabe que as propostas da agência "não têm tido acolhimento por parte do executivo", como "é o caso da estratégia para uma rede de circuitos cicláveis para o Porto que foi apresentada em 2014 e cinco anos depois continua por concretizar".

Para além disso, acrescentou o deputado, o Bloco aguarda há cerca de três meses resposta, por parte do executivo, a um conjunto de perguntas que dirigiu sobre esta matéria [AdEPorto] e aos pedidos de acesso aos relatórios de monitorização do cumprimento do pacto dos autarcas, aos quais, até agora ainda não obteve "qualquer tipo de resposta".

A intervenção do BE não mereceu réplica do presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, nem dos restantes partidos com assento nesta assembleia municipal.

O município do Porto assinou o "Pacto do Autarcas" em 2009, ano em que assumiu o compromisso de reduzir em 45% as suas emissões de CO2 (dióxido de carbono) entre 2004 e 2020.