BE alerta para "bomba-relógio" caso moratórias não sejam estendidas

Catarina Martins afirma que se as moratórias não forem estendidas até setembro, pode significar uma "bomba-relógio" para as famílias, empresas e para o próprio sistema bancários. Declarações feitas no final da audiência com o Presidente da República, para a renovação do estado de emergência.