BE alerta para os perigos das maiorias absolutas e promete oposição exigente

"O Partido Socialista teve uma maioria absoluta e, portanto, o que transmitimos ao senhor Presidente da República é que o Partido Socialista deve formar Governo. O Bloco de Esquerda estará na oposição de uma forma construtiva e exigente e com o programa que nos conhecem e o mandato com que fomos eleitos, nomeadamente nas questões do trabalho, da saúde e do clima", disse aos jornalistas à saída da audiência de uma hora com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

A coordenadora do BE reiterou que as maiorias absolutas não deixaram "boas memórias no país até hoje", inclusivamente a última, que também foi do PS, no Governo então liderado por José Sócrates.

"Sabemos dos perigos da maioria absoluta, sabemos como as maiorias absolutas são permeáveis ao poder económico e, portanto, cá estaremos no papel exigente que o BE sempre teve e que não deixará de ter para defender o nosso país", comprometeu-se.

Para Catarina Martins, "há um trabalho muito exigente de oposição" -- "reforçadamente exigente", acrescentou - para "garantir que o interesse público é respeitado, para proteger o país da predação das elites económicas" que têm ficado com os recursos dos portugueses.

"Essa responsabilidade é acrescida e toda a gente sabe no país que o Bloco de Esquerda é incansável sobre essa matéria", afirmou.