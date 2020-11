BE alerta para situação no setor da restauração

Foto: Estela Silva - Lusa

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, sublinha que grande parte do setor é composto por empresas familiares ou microempresas. Num cenário em que o SNS está sob pressão e as medidas de restrição são inevitáveis, a responsável do Bloco de Esquerda considera que estas medidas devem ser acompanhadas de apoios.