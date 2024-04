BE anuncia moção de rejeição ao programa do governo

O Bloco de Esquerda "não pode acompanhar" o documento, acrescentou, justificando a apresentação de uma moção de rejeição, acrescentou a líder do partido.



"Não só não podemos acompanhar este programa como iremos apresentar uma moção de rejeição a um programa que tem uma visão do país que não podemos acompanhar", anunciou Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República.



A coordenadora do BE sustentou que este é "um programa de direita que quer governar para alguns e quer concentrar os recursos do país nas mãos de alguns".



No passado dia 13 de março o PCP anunciou que iria apresentar uma moção de rejeição ao documento, mas que tem chumbo assegurado, sem os votos do PS.