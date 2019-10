BE assume que relação com PS "nunca foi fácil"

Foto: António Cotrim - Lusa

O Bloco de Esquerda recusa que a falta de acordo com o PS e a perda de votos possam ser encarados como uma derrota. O partido assume que a relação com os socialistas nunca foi fácil e que agora prefere esperar para ver quais as políticas que o novo Governo vai seguir.