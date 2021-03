BE considera "insulto" Governo não querer pagar "apoios dignos"

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O BE acusou sexta-feira que o Governo de ter deixado "por executar mais de mil milhões de euros de despesa" do orçamento suplementar de 2020, considerando "um insulto" ter esta folga e recusar "apoios dignos" a quem precisa.