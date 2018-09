BE considera que "Ministro das Finanças não pode ser obstáculo aos investimentos"

Foto: Mário Cruz - Lusa

"A partir de janeiro há uma liberalização dos caminhos de ferro, ou seja, com a possibilidade de operação de privados de operadoras de outros países no nosso país, e se a CP não tiver capacidade podemos ficar em Portugal sem garantia de serviço público ferroviário e isso seria desastroso", alertou Catarina Martins em declarações aos jornalistas hoje, em Lisboa.



A coordenadora do BE - que falava após uma reunião com Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante - defendeu a necessidade de "garantir que antes da liberalização do espaço ferroviário se fazem os necessários contratos com a CP para todas as linhas, incluindo as de longo curso".



"Porque ninguém está a imaginar que venha uma empresa de outro país ou um privado para fazer aqueles serviços que não dão lucro, mas são essenciais à coesão territorial. Todos os apetites pelo longo curso, que dá dinheiro, pouca capacidade de fazer depois das ligações regionais e urbanas que são essenciais", alertou.



Por isso, Catarina Martins insistiu que se garanta que "até ao final do ano o contrato de concessão dos serviços de comboios em Portugal é feito com a CP", assegurando assim que "em Portugal a CP, empresa pública, é concessionária de todos os comboios, incluindo do longo curso".



De acordo com indicações da União Europeia, a liberalização do mercado ferroviário europeu inicia-se em 2019 e tem um período de adaptação até março de 2020.



Para a líder bloquista, não se pode "deixar que as linhas lucrativas vão para empresas privadas ou de outros países e deixar deteriorar, mais, tanto as contas da CP como a capacidade de ter ligações em todo o território".



"Achamos que o ministro das Finanças não pode ser um obstáculo aos investimentos que o país já decidiu que são essenciais e aos acordos que foram feitos em cada área e que foram feitos cumprindo os orçamentos que existem", disse ainda.