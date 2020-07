BE critica a pressão do setor privado sobre o Orçamento para a saúde

Catarina Martins diz que os privados fazem pressão para poderem ficar com uma fatia cada vez maior do Orçamento do Estado para a saúde. Uma critica feita no final do acampamento online do Bloco de Esquerda, subordinado ao tema "A crise da Covid-19 e o SNS".