A coordenadora do Bloco de Esquerda reuniu-se com a direção do centro de saúde de Sete Rios, em Lisboa, uma das unidades de saúde com mais utentes no país.



No final do encontro, Mariana Mortágua voltou a defender um reforço de profissionais no Serviço Nacional de Saúde e garantiu que essa será uma exigência do Bloco em futuros entendimentos à esquerda depois das eleições.