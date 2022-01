BE denuncia tentação do PS de procurar "acordo de cavalheiros" com o PSD

Catarina Martins lembrou que o PS tem admitido ao longo da campanha a hipótese de um "acordo de cavalheiros" com o PSD, acrescentando que, para haver um acordo pelo salário, pelas pensões, habitação, saúde, é precisa clareza e essa só haverá com o voto no BE.