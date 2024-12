Em reação à mensagem de Natal do primeiro-ministro, o Bloco de Esquerda afirmou que o Governo devia "pedir desculpas ao país" e reconhecer que a operação policial no Martim Moniz foi "uma ação politicamente motivada".

"O governo reconhece que Portugal é um país seguro, no entanto, tratar as pessoas com dignidade e humanismo não é encostá-las à parede como vimos nas operações dos últimos dias", afirmou Aliyah Bhikha, membro da comissão política do BE.