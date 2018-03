BE diz que Governo será julgado pelo sucesso ou insucesso da regularização de precários

Lusa07 Mar, 2018, 16:57 | Política

O ministro das Finanças, Mário Centeno, juntou-se hoje ao ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, na bancada do executivo durante a interpelação ao Governo agendada pelo BE para hoje no parlamento sobre "Atrasos na implementação do PREVPAP - Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública".

Na intervenção inicial pelos bloquistas, o deputado José Soeiro considerou que "o processo de regularização dos precários do Estado é uma oportunidade histórica de corrigir injustiças e ilegalidades", avisando que "é pelo sucesso ou pelo insucesso" deste programa que "o Governo será julgado".

"Não apenas pelo Bloco, mas pelo conjunto dos precários que veem nesta maioria a expectativa de serem finalmente respeitados", disse.

Quando no encerramento das jornadas parlamentares do BE, o líder da bancada, Pedro Filipe Soares, anunciou esta interpelação ao Governo foi divulgado um endereço eletrónico para o qual os bloquistas pediram aos precários para que enviassem toda "a informação sobre a sua situação".

De acordo com José Soeiro chegaram ao BE "mais de 600 situações" através do e-mail que "precisam de uma resposta urgente e concreta e de um compromisso do Governo".

"Fazemo-lo porque entendemos que o Governo deve atuar imediatamente para corrigir as falhas e os atrasos e para garantir que ninguém fica para trás", defendeu.