BE diz que grande compromisso da esquerda deve ser reconstruir os transportes

Lusa24 Set, 2017, 22:20 | Política

Num comício da campanha autárquica em Loures, hoje ao início da noite, Catarina Martins recordou que "o corte que a direita fez nos transportes foi um corte socialmente injusto e economicamente errado", pelo que é preciso agora corrigi-lo.

"A direita, quando estava no Governo, fez tudo para destruir os transportes públicos e com isso aumentou gigantescos problemas sociais, de trânsito, de endividamento externo, de economia, de ordenamento do território. O grande compromisso da esquerda nestas autárquicas tem que ser reconstruir o que foi destruído e ir mais longe", defendeu.

Assegurar que os transportes coletivos públicos chegam a toda a gente, que as tarifas têm preços comportáveis, que toda a gente pode optar pelo transporte coletivo e que ele é ambientalmente responsável são as metas que Catarina Martins traça para se ir mais além neste setor.

"Fazer essa aposta é o grande compromisso que a esquerda tem de fazer nestas eleições autárquicas", apelou.

A líder do BE relatou que não há candidatura de direita nestas autárquicas que "não fale do problema do trânsito em todos os concelhos das áreas metropolitanas deste país".

"O que a direita se esquece de dizer é que destruiu transportes coletivos e tornou os seus passes tão caros que empurrou toda a gente que podia para o transporte individual", recordou, acusando PSD e CDS-PP de "mais um passo da hipocrisia gigantesca" ao vir prometer nestas autárquicas o oposto do que fez no Governo.

Sobre a questão nacional, o BE não se esquece "em nenhum dia tudo o que falta fazer" e está disponível para soluções com "a exigência e com a participação de toda a gente que constrói à esquerda um país mais justo".

Antes de Catarina Martins, foi a vez de o candidato do BE à Câmara de Loures, Fabian Figueiredo, citar o atual presidente da autarquia e recandidato pela CDU, Bernardino Soares, que disse que "a maioria absoluta é o sonho dos políticos e o pesadelo da democracia, é o cheque em branco à arrogância e o principal motivo dos problemas do país".

"Pois o que é verdade para o país é também verdade para Loures", atirou.

Nas eleições de 01 de outubro concorrem à presidência da Câmara Municipal de Loures (distrito de Lisboa) o atual presidente do executivo, Bernardino Soares (CDU), Sónia Paixão (PS), André Ventura (PSD/PPM), Fabian Figueiredo (BE), Pedro Pestana Bastos (CDS-PP), Ana Sofia Silva (PAN), Mário Pontes (PDR/JPP), Nélson Batista (Nós, Cidadãos!), Bruno Gomes (PTP) e João Resa (PCTP-MRPP).