BE diz que Nuno Moita está sem condições para continuar a liderar Câmara de Condeixa-a-Nova

Numa nota enviada à agência Lusa, o Bloco de Esquerda de Coimbra destacou que, apesar de Nuno Moita não ter ficado legalmente impedido de continuar a exercer o cargo de presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova, encontra-se "numa situação politicamente diminuída".

"Deixada a decisão a Nuno Moita, a Distrital do Bloco de Esquerda de Coimbra considera inequívoco que esta condenação judicial o coloca numa situação politicamente insustentável e que não tem condições para continuar no cargo de Presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova", referiu.

Também o PSD de Condeixa-a-Nova apontou, esta semana, que Nuno Moita "não reúne condições para continuar a exercer" o mandato de presidente da Câmara, o qual "deveria, no mínimo, suspender", para poder "clarificar cabalmente esta situação nas instâncias superiores".

No dia 05, Nuno Moita foi condenado em tribunal a uma pena suspensa de quatro anos de prisão, por favorecimento de empresas quando era vice-presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ).

Na quarta-feira, Nuno Moita, presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova, apresentou a demissão da liderança distrital do PS, justificando a decisão com o propósito de "proteger, defender e salvaguardar a imagem do partido", uma semana após ter sido condenado a quatro anos de prisão, com a execução da pena suspensa.