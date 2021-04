BE diz que país exige respostas no combate ao enriquecimento injustificado

Catarina Martins diz que todo o país está chocado com o processo Operação Marquês e exige uma resposta no combate ao enriquecimento injustificado. A coordenadora do BE apresentou uma proposta para criminalizar rendimentos sem justificação destinada exclusivamente aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos.